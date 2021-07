M5S, i sondaggisti: “Gli elettori bocciano Grillo e Conte: è solo un’ operazione di Palazzo” (Di giovedì 1 luglio 2021) Quanto varrebbe un partito di Conte? Cosa percepiscono gli elettori dello scontro che si sta consumando con Grillo e all’interno del M5S? La base con chi sta? Il “reality M5S” finisce sotto la lente dei sondaggisti e il risultato dell’analisi è impietoso per tutte le parti in causa: avvocato, elevato, movimento. «Agli elettori appare tutto come un’operazione di Palazzo», ha chiarito Alessandra Ghisleri, ricordando che, anche se Conte «ha un indice di fiducia molto alto, non è mai stato eletto». E «un conto è l’indice alto e un conto è il presidio del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Quanto varrebbe un partito di? Cosa percepiscono glidello scontro che si sta consumando cone all’interno del M5S? La base con chi sta? Il “reality M5S” finisce sotto la lente deie il risultato dell’analisi è impietoso per tutte le parti in causa: avvocato, elevato, movimento. «Agliappare tutto come un’di», ha chiarito Alessandra Ghisleri, ricordando che, anche se«ha un indice di fiducia molto alto, non è mai stato eletto». E «un conto è l’indice alto e un conto è il presidio del ...

