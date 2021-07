Lady Diana: William e Harry di nuovo uniti scoprono la statua per i suoi 60 anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Morta ad appena 36 anni in una tragica notte d'agosto a Parigi, in fuga dai paparazzi, ma rimasta viva nella memoria collettiva come un'icona eternamente giovane, Diana Spencer torna da oggi a ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 1 luglio 2021) Morta ad appena 36in una tragica notte d'agosto a Parigi, in fuga dai paparazzi, ma rimasta viva nella memoria collettiva come un'icona eternamente giovane,Spencer torna da oggi a ...

