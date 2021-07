LA TRUFFA CORRE IN RETE | ATTENZIONE AI FALSI SITI DI TRADING ONLINE

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lain: Personaggi famosi usati perannunci pubblicitari su come guadagnare facilmente tanti soldi. False pagine web che sponsorizzanodie che promettono guadagni milionari. Immagini contraffatte di giornali di informazione. Foto di personaggi famosi, ignari della, o di finti investitori internazionali che avrebbero ottenuto guadagni milionari. Questo è il meccanismo utilizzato da criminali informatici per ingannare le vittime e prosciugare i loro risparmi. La Polizia Postale invita i cittadini che ...

Se vaccinati, del Green Pass riceverete notifica tramite SMS dal Ministero della Salute oppure in e - mail, mai su Whatsappnegli ultimi giorni una nuovasui nostri smartphone tramite Whatsapp: questa volta l'oggetto è la vostra Certificazione verde che, attenzione, riceverete, piuttosto, solo tramite sms o e -...la polizia postale a spiegare e avvisare la popolazione dellacheveloce su Whatsapp in queste ore. Tutto è partito da alcune segnalazioni fatte alla Polizia Postale sulla ricezione tramite l'app di whatsapp di un messaggio riguardante il Green pass ...Garante Privacy, Polizia di Stato, Innovery segnalano i molteplici pericoli di cyber security e privacy associati al green pass. Alcuni già in atto, altri teorici ma non meno importanti. Ecco a cosa s ...Corre negli ultimi giorni una nuova truffa sui nostri smartphone tramite Whatsapp: questa volta l’oggetto è la vostra Certificazione verde.