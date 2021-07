Juventus, Nedved: «Società fatta per vincere. Sul rinnovo di Dybala…» (Di giovedì 1 luglio 2021) Pavel Nedved ha parlato in conferenza stampa del futuro di Paulo Dybala: ecco le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato in conferenza stampa. vincere ANCORA – «Tutte le persone che sono qui hanno tanto esperienza. Sanno cosa serve per vincere: disciplina e tanto lavoro. Questo è nostro DNA e ci serve per continuare a vincere i titoli. Questa Società è fatta per questo». DYBALA – «Dybala è un giocatore all’ultimo anno di contratto. So che Cherubini si sta occupando del caso ed è in contatto col giocatore che si sta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Pavelha parlato in conferenza stampa del futuro di Paulo Dybala: ecco le dichiarazioni del vicepresidente dellaPavelha parlato in conferenza stampa.ANCORA – «Tutte le persone che sono qui hanno tanto esperienza. Sanno cosa serve per: disciplina e tanto lavoro. Questo è nostro DNA e ci serve per continuare ai titoli. Questaper questo». DYBALA – «Dybala è un giocatore all’ultimo anno di contratto. So che Cherubini si sta occupando del caso ed è in contatto col giocatore che si sta ...

