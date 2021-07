Juve, effetto aumento di capitale: titolo giù in Borsa (Di giovedì 1 luglio 2021) effetto aumento di capitale per la Juventus in Borsa. Nella serata di ieri il club bianconero ha annunciato infatti il varo di un aumento di capitale fino a 400 milioni di euro. Il CdA ha “definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale fino a massimi € 400 milioni” (secondo indiscrezioni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 luglio 2021)diper lantus in. Nella serata di ieri il club bianconero ha annunciato infatti il varo di undifino a 400 milioni di euro. Il CdA ha “definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediantedifino a massimi € 400 milioni” (secondo indiscrezioni L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve effetto Italia, ti ricordi di me? Schick voleva fare il centravanti, ma c'era Dzeko Come riporta La Gazzetta dello Sport, qui l'effetto sorpresa c'è meno, perché il vero potenziale ... Poi arrivò, appunto, quell'estate da romanzo: lo prese la Juve , non passò le visite, la Juve tornò ...

Calciomercato, cambia il futuro di Mbappé - Juve alla finestra ... il Real accelera per Mbappé - Ronaldo si allontana Cristiano Ronaldo © Getty ImagesCome raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l'operazione Mbappé potrebbe scatenare un effetto domino che ...

Juventus: aumento di capitale fino a 400 milioni di euro Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S. Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la "Società", "Juventus" o il "Gruppo"), riunitosi a Torino, sotto la Pre ...

