Incentivi alle imprese | il sottosegretario Amendola | Ora è il momento di aprire i bandi Meno interviste e più progetti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Marebonus e Ferrobonus saranno confermati perché rappresentano un pilastro per lo sviluppo dell’intermodalità”. A sostenerlo, durante la convention Alis in corso all’Hotel Hilton di Sorrento, è Alessandro Morelli vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Il Ponte sullo Stretto è una necessità di questo Paese, deve diventare un progetto centrale”, aggiunge. “Glivanno valutati”, aggiunge Vincenzocon delega agli Affari Esteri.”È ovvio che quelli per Industria 4.0 vanno più soldi al Nord mentre su infrastrutture il Pnrr avvantaggia il Sud – ...