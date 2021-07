Incastrato da Dna 14 anni dopo stupro | condannato a 13 anni

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ibrahim Jalel,14dal Dna e accusato delloe della rapina commessa il 20 agosto 2006, in zona Porta Vittoria a Milano, contro una donna all’epoca dei fatti 41enne, è statoa 13e 4 mesi di carcere, più una multa di 3 mila euro. Lo ha deciso il giudice Sara Cipolla, al termine del processo con rito abbreviato, accogliendo di fatto le richieste del pm Alessia Menegazzo che aveva chiesto una condanna di 15e 4 mesi di carcere. L’imputato non era presente al momento della ...

Le indagini e ilA chi appartiene? Il violentatore non si trova , nonostante i militari passino al setaccio per giorni i ritrovi di fortuna abitualmente frequentati da sbandati e senzatetto. La ...Il lavoro congiunto del RIS di Parma e dei Carabinieri di Monza ha permesso di individuare il rapinatore che nel 2007 aveva svaligiato un appartamento , con la complicità di un uomo, tuttora ...Ibrahim Jalel, incastrato 14 anni dopo dal Dna e accusato dello stupro e della rapina commessa il 20 agosto 2006, in zona Porta Vittoria a Milano, contro una donna all’epoca dei fatti 41enne, è stato ...L'espisodio risale all’estate di 15 anni fa nell’area abbandonata dell’ex stazione di Porta Vittoria. L'arresto lo scorso gennaio ...