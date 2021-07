Il nodo politico del M5s non può essere ridotto a tifoseria (Di giovedì 1 luglio 2021) Invidio tutti quelli che invece di domandarsi come e perché si è arrivati a questo punto, e cioè a meno di un passo da una scissione di quel che resta di un M5S già decimato da una moltitudine di espulsioni, troppe fuoriuscite ed infinite lacerazioni interne, tifano calcisticamente per uno dei due contendenti, quello che appare più affidabile e suadente e soprattutto il vincitore finale più accreditato: Giuseppe Conte. Li invidio perché ovviamente non sono nemmeno sfiorati dal dubbio, nutrono certezze granitiche, deducono che la bontà della loro totale e incondizionata fiducia nelle capacità di Giuseppe Conte di riportare il M5S “sul podio” sia indirettamente confermata dal fatto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Invidio tutti quelli che invece di domandarsi come e perché si è arrivati a questo punto, e cioè a meno di un passo da una scissione di quel che resta di un M5S già decimato da una moltitudine di espulsioni, troppe fuoriuscite ed infinite lacerazioni interne, tifano calcisticamente per uno dei due contendenti, quello che appare più affidabile e suadente e soprattutto il vincitore finale più accreditato: Giuseppe Conte. Li invidio perché ovviamente non sono nemmeno sfiorati dal dubbio, nutrono certezze granitiche, deducono che la bontà della loro totale e incondizionata fiducia nelle capacità di Giuseppe Conte di riportare il M5S “sul podio” sia indirettamente confermata dal fatto che ...

