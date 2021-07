Grande Fratello Vip 6, un’ex concorrente ha rifiutato il ruolo di opinionista: ecco di chi si tratta (Di giovedì 1 luglio 2021) Pare che Alfonso Signorini, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, si sia visto arrivare un secco no da Stefania Orlando. In che senso? Il papà del reality avrebbe chiesto a una delle sue ex concorrenti (e punta di diamante dell’ultima edizione) di ricoprire il ruolo di opinionista. A rivelarlo sarebbe stata proprio la Orlando, un’intervista per Chi Magazine. Alla domanda del giornalista:”Le sarebbe stato offerto il ruolo di opinionista per il prossimo GF Vip. Conferma?“, Stefania Orlando ha risposto: Sì, confermo. E ne sono stata lusingata. Ma sono stata in ... Leggi su trashblog (Di giovedì 1 luglio 2021) Pare che Alfonso Signorini, per la sesta edizione delVip, si sia visto arrivare un sno da Stefania Orlando. In che senso? Il papà del reality avrebbe chiesto a una delle sue ex concorrenti (e punta di diamante dell’ultima edizione) di ricoprire ildi. A rivelarlo sarebbe stata proprio la Orlando, un’intervista per Chi Magazine. Alla domanda del giornalista:”Le sarebbe stato offerto ildiper il prossimo GF Vip. Conferma?“, Stefania Orlando ha risposto: Sì, confermo. E ne sono stata lusingata. Ma sono stata in ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - Canieuest96 : RT @guendalinaooc: “Allora stai zitto ti affoghi e mu0ri. Almeno puoi dire che hai fatto una cosa figa nella casa, sei m0rto dentro la pisc… - hugsmedobrev : sarò sempre debole per Stefania, che bel gesto?? sono contenta che il grande fratello l’abbia aiutata a capire questo - Itsrainbowgirl1 : RT @citrepiotta: quando finirà temptation island ricomincerà il grande fratello in pratica è una pandemia infinita -