Europei: Uefa, partite rimanenti si svolgono secondo programma (Di giovedì 1 luglio 2021) Nyon, 1 lug. - (Adnkronos) - "Tutte le rimanenti partite degli Europei si svolgeranno come programmato. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di Euro 2020 sono in linea con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali". Così la Uefa in una nota. "Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle autorità locali competenti e la Uefa segue tassativamente tutte queste misure", prosegue il comunicato.

