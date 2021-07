Decisione storica: l’Unione Europea contro gli allevamenti in gabbia (Di giovedì 1 luglio 2021) L’impegno è preso. Dopo il Parlamento Europeo, che si era espresso il 10 giugno, anche la Commissione Europea ha preso una posizione netta: entro il 2023 dovrà essere pronta una legge che non permetterà più, a partire dal 2027, la presenza di gabbie di contenimento per animali negli allevamenti di tutto il continente. È una risposta importante nei confronti del quasi 1 milione e mezzo di persone (1.397.113 firme validate in tutta Europa, per l’esattezza), che avevano aderito a End the Cage Age, iniziativa popolare sostenuta da ben 170 Ong europee di cui 21 italiane. Che oggi parlano entusiasticamente di una vittoria senza precedenti: «L’annuncio di oggi rappresenta uno storico passo verso l’abolizione delle gabbie per 300 milioni di animali e pone un’importante pietra per il superamento dello sfruttamento degli animali a scopo alimentare. Resteremo concentrati sulle istituzioni europee fino a quando non realizzeranno questo progetto e saremo vigili per impedire che altri interessi ne moderino l’ambizione». Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 luglio 2021) L’impegno è preso. Dopo il Parlamento Europeo, che si era espresso il 10 giugno, anche la Commissione Europea ha preso una posizione netta: entro il 2023 dovrà essere pronta una legge che non permetterà più, a partire dal 2027, la presenza di gabbie di contenimento per animali negli allevamenti di tutto il continente. È una risposta importante nei confronti del quasi 1 milione e mezzo di persone (1.397.113 firme validate in tutta Europa, per l’esattezza), che avevano aderito a End the Cage Age, iniziativa popolare sostenuta da ben 170 Ong europee di cui 21 italiane. Che oggi parlano entusiasticamente di una vittoria senza precedenti: «L’annuncio di oggi rappresenta uno storico passo verso l’abolizione delle gabbie per 300 milioni di animali e pone un’importante pietra per il superamento dello sfruttamento degli animali a scopo alimentare. Resteremo concentrati sulle istituzioni europee fino a quando non realizzeranno questo progetto e saremo vigili per impedire che altri interessi ne moderino l’ambizione».

