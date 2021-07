Da Conte a Draghi: nessun premier è "per caso" (Di giovedì 1 luglio 2021) Nei giorni in cui stava per nascere il governo giallo-verde capitò di dover dibattere, appunto, sulla maggioranza che si stava saldando e sul governo che essa avrebbe partorito. Di fronte a molti ragionamenti complessi e a riflessioni sommamente politologiche capitò di osservare, ottenendo anche qualche stupore (a volte perfino ammirato), che si parlava e si trattava, ma a nessuno veniva in mente chi sarebbe stato il presidente del consiglio di quel governo. Giuseppe Conte, allora, era ancora conosciuto solo da una piccolissima cerchia, per i più attenti era il ministro della pubblica amministrazione in pectore del fanta governo indicato da Luigi Di Maio ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Nei giorni in cui stava per nascere il governo giallo-verde capitò di dover dibattere, appunto, sulla maggioranza che si stava saldando e sul governo che essa avrebbe partorito. Di fronte a molti ragionamenti complessi e a riflessioni sommamente politologiche capitò di osservare, ottenendo anche qualche stupore (a volte perfino ammirato), che si parlava e si trattava, ma ao veniva in mente chi sarebbe stato il presidente del consiglio di quel governo. Giuseppe, allora, era ancora conosciuto solo da una piccolissima cerchia, per i più attenti era il ministro della pubblica amministrazione in pectore del fanta governo indicato da Luigi Di Maio ...

Advertising

meb : Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gen… - lucianonobili : “Quando soli contro tutti abbiamo chiuso l’esperienza del governo Conte, che non era in grado di risolvere i proble… - ale_villarosa : Se si fosse dimesso un anno fa, quando il gruppo parlamentare gliel’ha chiesto, non saremmo arrivati a questo punto… - ilbarza : Cacciato Conte Messo Draghi al governo Aperto la fine del 5 stelle - FrancescaPinn16 : @fattoquotidiano Fino all'insediamento di Draghi, Conte era capace, ora però che il papà Grillo ha un attacco di de… -