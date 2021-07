Così i vaccini hanno cambiato (anche) le app di dating (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli iscritti possono aggiungere al profilo un'icona che conferma l'avvenuta vaccinazione e chi è vaccinato ha a disposizione gratis alcune funzioni solitamente a pagamento Leggi su repubblica (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli iscritti possono aggiungere al profilo un'icona che conferma l'avvenuta vaccinazione e chi è vaccinato ha a disposizione gratis alcune funzioni solitamente a pagamento

Advertising

Ettore_Rosato : Buona settimana a tutti! Da oggi siamo un po’ più liberi. Forza con i #vaccini, a chi lo ha fatto il compito di coi… - EnzoMeloni6 : @SergioCaputo2 @FmMosca Gli attuali vaccini sperimentali si stanno dimostrando non così efficaci come tanto concla… - b_1n0 : RT @Meira85253235: Video da un asilo in #Israele Un insegnante ha una grande siringa e finge di dare un vaccino a ciascuno dei bambini Al… - Latrinaeuropa : RT @joker_92: BREAKING NEWS Il consiglio di amministrazione della Pfizer ammette che il loro vaccino non è progettato per porre fine alla… - gerturco : RT @joker_92: BREAKING NEWS Il consiglio di amministrazione della Pfizer ammette che il loro vaccino non è progettato per porre fine alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Così vaccini In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Luglio: ... madri e mogli "coraggio" 12.0.1 Altro che vaccini 13 "Santa Rita ci farà uscire dalla pandemia" 13.0.1 Raffaele Cantone " Procuratore di Perugia 14 "Così il dl Brunetta mette a rischio il lavoro ...

Biglino: Uap, sta emergendo la vera storia dell'umanità? ... dalla vita lunghissima: secondo il racconto veterotestamentario, in quell'epoca (così come nell'... in un Occidente che racconta ai suoi cittadini che devono indossare mascherine e inocularsi 'vaccini ...

Così i vaccini hanno cambiato (anche) le app di dating La Repubblica ... madri e mogli "coraggio" 12.0.1 Altro che13 "Santa Rita ci farà uscire dalla pandemia" 13.0.1 Raffaele Cantone " Procuratore di Perugia 14 "il dl Brunetta mette a rischio il lavoro ...... dalla vita lunghissima: secondo il racconto veterotestamentario, in quell'epoca (come nell'... in un Occidente che racconta ai suoi cittadini che devono indossare mascherine e inocularsi '...