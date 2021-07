Coronavirus, 21 decessi in un giorno (ieri 24). Stabile il tasso di positività (0,47%) (Di giovedì 1 luglio 2021) Il bollettino del 1° luglio Nelle ultime 24 ore sono 882 i nuovi casi da Coronavirus registrati in Italia (ieri 776). Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute il numero delle vittime è di 21, (ieri 24). Per un totale di decessi che è salito così a 127.587. La situazione negli ospedali Le persone positive e ricoverate in ospedale sono in totale 1.761. Di queste, 1.532 si trovano in aree non critiche (ieri 1.598). Mentre 229 sono in terapia intensiva (ieri 247). Nell’ultima giornata sono stati 7 i nuovi ingressi giornalieri in ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Il bollettino del 1° luglio Nelle ultime 24 ore sono 882 i nuovi casi daregistrati in Italia (776). Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute il numero delle vittime è di 21, (24). Per un totale diche è salito così a 127.587. La situazione negli ospedali Le persone positive e ricoverate in ospedale sono in totale 1.761. Di queste, 1.532 si trovano in aree non critiche (1.598). Mentre 229 sono in terapia intensiva (247). Nell’ultima giornata sono stati 7 i nuovi ingressi giornalin ...

