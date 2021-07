Chiara Ferragni, il gesto inaspettato di Leone verso nonno Franco. Fan increduli: «Ma che fa?» (Di giovedì 1 luglio 2021) Chiara Ferragni, il gesto inaspettato di Leone verso nonno Franco. Fan increduli: «Ma che fa?». I piccoli Leone e Vittoria Ferragnez, i bimbi più amati dei social, si trovano... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021), ildi. Fan: «Ma che fa?». I piccolie Vittoria Ferragnez, i bimbi più amati dei social, si trovano...

Advertising

leggoit : Chiara Ferragni, il gesto inaspettato di Leone verso nonno Franco. Fan increduli: «Ma che fa?» - paranoia_itsme : senza stile non venire. non io che sbaglio i calzini e prendo quelli di mio nonno che mi aveva dato giorni fa… facc… - alefulmine : Chiara Ferragni è per forza un'allucinazione collettiva cioè non può essere così perfetta - giovanniaricoo : Chi vuol essere Chiara Ferragni? - thatsaall : se vuoi ricostruire la tua vita ti prendi una macchinina a 1000 euro che, fidati, non ti avrebbe lasciata a piedi e… -