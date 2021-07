Calciomercato Milan – L’indiscrezione di Longoni | “Rossoneri su Tadic”

Advertising

DiMarzio : Da #Tonali a #Bakayoko e #Odriozola: le ultime sul #calciomercato del #Milan - DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - MilanNewsit : Milan, su Pobega c'è il forte interessamento dell’Atalanta - zazoomblog : Calciomercato Milan il desiderio si chiama Domenico Berardi - #Calciomercato #Milan #desiderio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Accostato alnelle ultime settimane per il ruolo di vice - Hernandez, Junior Firpo sembra destinato alla Premier League . Stando alla stampa catalana, è in dirittura d'arrivo la trattativa per il suo ...Per questo motivo ilstarebbe cercando una soluzione per abbassare il prezzo di mercato, magari inserendo nell'operzione Andrea Conti , pupillo di Roberto D'Aversa e già accostato alla Samp.In questo senso, Maldini e Massara sembrano aver trovato il giocatore destinato a prendere per mano la futura trequarti rossonera: Domenico Berardi. Occhio però ad eventuali contropartite che il Milan ...Accostato al Milan nelle ultime settimane per il ruolo di vice-Hernandez, Junior Firpo sembra destinato alla Premier League. Stando alla stampa catalana, è in dirittura d'arrivo la trattativa per il s ...