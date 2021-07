Calciomercato Juventus, Mendes a lavoro | Ronaldo ha deciso (Di giovedì 1 luglio 2021) Jorge Mendes lavora per riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid: ostacolo ingaggio Continua l’incertezza in casa Juventus sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo essere uscito dall’Europeo, deve decidere… L'articolo Calciomercato Juventus, Mendes a lavoro Ronaldo ha deciso è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 1 luglio 2021) Jorgelavora per riportare Cristianoal Real Madrid: ostacolo ingaggio Continua l’incertezza in casasul futuro di Cristiano. Il portoghese, dopo essere uscito dall’Europeo, deve decidere… L'articolohaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - jumpei_araki_14 : RT @OsmanZtheGooner: ??Calciomercato exclusive: Arsenal official offer to Sassuolo for Locatelli was €40m - DMonsterUMade : RT @OsmanZtheGooner: ??Calciomercato exclusive: Arsenal official offer to Sassuolo for Locatelli was €40m -