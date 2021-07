Al via Educamp Coni, i Giochi dei Ragazzi (Di giovedì 1 luglio 2021) Avviare e orientare allo sport i giovani dai 5 ai 14 anni. È questo l’obiettivo degli Educamp Coni, centri estivi multidisciplinari che sono pronti a ripartire con il supporto dei Comitati Regionali. Accanto al Coni, ancora una volta Kinder Joy of Moving, progetto di responsabilità sociale del gruppo Ferrero il cui slogan – secondo il presidente del Coni, Giovanni Malagò – andrebbe brevettato. sfe/gm/mrv/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Avviare e orientare allo sport i giovani dai 5 ai 14 anni. È questo l’obiettivo degli, centri estivi multidisciplinari che sono pronti a ripartire con il supporto dei Comitati Regionali. Accanto al, ancora una volta Kinder Joy of Moving, progetto di responsabilità sociale del gruppo Ferrero il cui slogan – secondo il presidente del, Giovanni Malagò – andrebbe brevettato. sfe/gm/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : via Educamp Al via la quarta edizione dell'Educamp Taggia & Valle Argentina Taggia. Lunedì 28 giugno è partita la 4ª edizione dell'Educamp promossa dall' Asd Ginnastica Riviera dei Fiori in collaborazione con Taggia Calcio e Olimpia Basket . Il format Educamp è un progetto del Coni Nazionale che da anni riscuote un notevole successo in tutte le regioni italiane. E' un centro estivo settimanale ad indirizzo sportivo multidisciplinare con profili ...

Albissola, ha preso il via l'Educamp multiactivity 'Giocando in Liberta's' Albissola Marina . Lunedì 14 giugno scorso è iniziato, nella palestra comunale di Albissola Marina , l' Educamp multiactivity "Giocando in Liberta's" .

Al via Educamp Coni, i Giochi dei Ragazzi Il Corriere della Città Al via i centri estivi multidisciplinari 'Dal gioco ai giochi', perché gli Educamp Coni contribuiscono a scoprire e a far crescere i campioni azzurri di domani. È lo slogan dell'edizione 2021 del progetto educativo promosso dal Comitato olim ...

Al via la quarta edizione dell’Educamp Taggia & Valle Argentina foto Verranno proposte diverse attività: calcio, tennis, ginnastica, volley, basket, karate, ciclismo, atletica e pallapugno ...

