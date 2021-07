94a edizione Oscar | le nuove regole

(Di giovedì 1 luglio 2021) l Consiglio dei governatori dell’Accademia ha approvato lee i regolamenti della campagna per la 94adegli Academy Awards®. Quali sono ledi iscrizione alla 94adegli? Come annunciato in precedenza, il periodo di ammissibilità per la considerazione degli Academy Awards tornerà alla scadenza standard del 31 dicembre: un lungometraggio deve avere una data di uscita idonea tra il 1 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021. Le sale americane Per i film che escono nelle sale, le sei aree metropolitane degli Stati Uniti qualificanti sono la contea di Los Angeles; la ...

La 94/a edizione degli Oscar si terrà il 27 marzo 2022. Lo hanno annunciato l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ed ABC, l'ente che organizza la cerimonia e il network che la manda in onda. Lo show ...94a edizione Oscar: saranno 10 i candidati a miglior film, piuttosto che a un numero fluttuante di nomination di anno in anno. Questo era ...