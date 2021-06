Truffa all'INPS per ottenere l'invalidità: tre arresti a Foggia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Truffa a Foggia, le novità Il medico legale, secondo quanto riportato da Tgcom24, sarebbe il componente della commissione che riconosce l'invalidità presso la sede locale dell'INPS. Il provvedimento ... Leggi su notizie (Di mercoledì 30 giugno 2021), le novità Il medico legale, secondo quanto riportato da Tgcom24, sarebbe il componente della commissione che riconosce l'presso la sede locale dell'. Il provvedimento ...

