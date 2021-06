Tragedia familiare. Prima fa fuori le figlie poi il gesto estremo: “Voleva fuggire” (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ennesima Tragedia familiare consumata in Spagna, un padre ha ucciso le sue bambine e poi si è tolto la vita. I dettagli dell’omicidio. E’ successo in Spagna, un uomo di nome Tomás Gimeno ha ucciso Olivia e Anna le sue due bambine avute dalla sua ex moglie. Sono passati vari giorni da quando è stato dato l’allarme della scomparsa delle piccole, una di queste è stata già trovata senza vita e il corpo dell’altra è ancora ricercato. Le indagini continuano e gli agenti di polizia stanno tentando qualsiasi strada per trovare l’altra bambina, ma per il momento nessuna traccia. Tragedia familiare: si pensa ad un ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ennesimaconsumata in Spagna, un padre ha ucciso le sue bambine e poi si è tolto la vita. I dettagli dell’omicidio. E’ successo in Spagna, un uomo di nome Tomás Gimeno ha ucciso Olivia e Anna le sue due bambine avute dalla sua ex moglie. Sono passati vari giorni da quando è stato dato l’allarme della scomparsa delle piccole, una di queste è stata già trovata senza vita e il corpo dell’altra è ancora ricercato. Le indagini continuano e gli agenti di polizia stanno tentando qualsiasi strada per trovare l’altra bambina, ma per il momento nessuna traccia.: si pensa ad un ...

