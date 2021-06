Traffico Roma del 30-06-2021 ore 08:00 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto coda per Traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo in entrata a Roma o da te anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia ti rallenta anche in esterna tra Tor Bella Monaca elastica intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 con code tra via di Tor Cervara e la tangenziale est quod ea tratti sulla via Flaminia tra il raccordo è via di Grottarossa in direzione del centro trafficata alla via Pontina con code tra Pomezia Castel Romano in direzione di Roma in programma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso sulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo in entrata ao da te anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia ti rallenta anche in esterna tra Tor Bella Monaca elastica intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra via di Tor Cervara e la tangenziale est quod ea tratti sulla via Flaminia tra il raccordo è via di Grottarossa in direzione del centro trafficata alla via Pontina con code tra Pomezia Castelno in direzione diin programma ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Anas: Pian d'Assino, riapre il tratto Scheggia - Gubbio Est e chiude il tratto successivo Gubbio Est - San Marco ...5 tonnellate: il traffico pesante proveniente da SS318 Perugia - Ancona/Roma/Foligno in direzione Fano dovrà proseguire sulla SS318 fino allo svincolo di Fossato di Vico e proseguire sulla SS3 ...

Traffico Roma del 29-06-2021 ore 20:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Armi. L’Italia le dona al Niger obsolete e deteriorate Abbiamo donato di tutto in questi anni ai Paesi del continente africano con la malacooperazione. Cibi scaduti e avariati, macchinari non funzionanti e tanti rifiuti, speciali, tossici e finanche (...) ...

Cosenza: uno sportello per l’orientamento legale ai cittadini in difficoltà E' stato firmato ieri il protocollo d'intesa tra Soroptimist Cosenza, Ordine degli Avvocati e Sportello del Cittadino con cui, su impulso del Club service femminile, si è convenuto di dare priorità al ...

