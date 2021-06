Tour de France 2021 oggi | Changé-Laval Espace | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Prima giornata nella quale i big deldesaranno chiamati a darsi battaglia., 30 giugno, si disputerà la cronometro laMayenne. Una prova contro il tempo di 27,2 km ideale per gli specialisti e che potrebbe riscrivere in maniera importante la classifica generale. La classifica generale, quindi, potrebbe subire scossoni molto importanti. Il primo rilevamento cronometrico è previsto dopo 8,8 km a Saint Jean sur Mayenne. Subito dopo una leggera salita verso Louverne aprirà ai corridori la seconda parte del tracciato. Al km 17,2 il ...

Una sprint davvero poderoso e Mark Cavendish torna a vincere sulle strade delde. Il velocista della Deceuninck - QuickStep ha trionfato nella quarta tappa della Grande Boucle, la frazione per sprinter di 150 km, da Redon a Fougeres. Dopo l'arrivo il britannico è ...Posso annunciarvi a mezza voce che stiamo lavorando per vedere protagonisti il Piemonte e Alba aldeprima del 2024. Inoltre, con la prossima programmazione europea che inizierà da ...Prima giornata nella quale i big del Tour de France 2021 saranno chiamati a darsi battaglia. Oggi, 30 giugno, si disputerà la cronometro la Changé-Laval Espace Mayenne. Una prova contro il tempo di 27 ...Quest'oggi, mercoledì 30 giugno, andrà in scena la quinta tappa del Tour de France 2021. Si tratta di una cronometro individuale di 27,2 chilometri da Changé a Laval Espace Mayenne, che si disloca su ...