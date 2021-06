Tokyo 2020, Jasmine Paolini si qualifica ai Giochi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuova qualificazione per il tennis italiano in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’ITF, in base al sistema di riallocazione delle quote, ha infatti attribuito un pass olimpico a Jasmine Paolini, attuale numero 88 della classifica WTA. La Paolini va così ad aggiungersi a Camila Giorgi e ai 4 azzurri del maschile Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini. La spedizione di disciplina sale a sei per la XXXII edizione dei Giochi Olimpici Estivi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuovazione per il tennis italiano in vista delle Olimpiadi di. L’ITF, in base al sistema di riallocazione delle quote, ha infatti attribuito un pass olimpico a, attuale numero 88 della classifica WTA. Lava così ad aggiungersi a Camila Giorgi e ai 4 azzurri del maschile Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini. La spedizione di disciplina sale a sei per la XXXII edizione deiOlimpici Estivi. SportFace.

