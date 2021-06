Temptation Island, Raffaella Mennoia rivela: inizierà mercoledì 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ormai il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island è terminato. L’autrice Raffaella Mennoia, ha fatto sapere che le registrazioni in Sardegna sono finite ed il materiale è già stato mandato alla rete che lo manderà in onda a partire da questa sera, mercoledì 30 giugno 2021. Raffaella Mennoia, inoltre, avrebbe anche detto che alcune cose successe durante le registrazioni non gli sono affatto piaciute. Temptation Island, da stasera torna in TV Finalmente l’attesa per tutti i fan del reality show, è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ormai il conto alla rovescia per la nuova edizione diè terminato. L’autrice, ha fatto sapere che le registrazioni in Sardegna sono finite ed il materiale è già stato mandato alla rete che lo manderà in onda a partire da questa sera,302021., inoltre, avrebbe anche detto che alcune cose successe durante le registrazioni non gli sono affatto piaciute., da stasera torna in TV Finalmente l’attesa per tutti i fan del reality show, è ...

Advertising

Striscia : Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA… - xxgfgbhxxx : Oggi giornata dedicata al trash con too hot to handle e temptation island - mentreballi : RT @aidalaverdadera: Ragazzi è ufficiale Happy Temptation Island Day a tutti - iirenevrns : Annuncio di drag race Festa pugliese Temptation island Vaccino Questa giornata non so come affrontarla. - arno_chiara : RT @tutticomemily: io avevo chiesto UNA serata libera perché temptation island per me è la quinta essenza, il terzo segreto di Fatima, valo… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Filippo Bisciglia/ 'Temptation Island? Emanuele e Alessandra la coppia top' Filippo Bisciglia è pronto per una nuova edizione di Temptation Island , il reality show dei sentimenti in arrivo da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Un viaggio nei sentimenti con nuove coppie di fidanzanti pronti a mettere in gioco ...

Temptation Island Filippo Bisciglia: "Le coppie sono molto provate", le anticipazioni del conduttore Stasera , mercoledì 30 giugno 2021, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island . Al timone Filippo Bisciglia che, intervistato da DiPiù Tv, ha dato qualche piccola anticipazione sulle coppie in gioco. Le anticipazioni di Filippo Bisciglia sulle coppie di ...

Temptation Island 2021: quando inizia, le coppie partecipanti, i single. Tutto quello che c’è da sapere per... Corriere della Sera Temptation Island 2021, subito colpi di scena alla prima puntata: le sei coppie protagoniste L'autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia, ha rilasciato qualche piccola anticipazione, rivelando come alcune coppie abbiano concluso il loro percorso coronando il loro amore mentre altre ...

Valentina Nulli Augusti, cosa fa la concorrente di Temptation Island? Valentina Nulli Augusti sarà una delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island. Andiamo a scoprire chi è e cosa fa nella vita ...

Filippo Bisciglia è pronto per una nuova edizione di, il reality show dei sentimenti in arrivo da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Un viaggio nei sentimenti con nuove coppie di fidanzanti pronti a mettere in gioco ...Stasera , mercoledì 30 giugno 2021, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di. Al timone Filippo Bisciglia che, intervistato da DiPiù Tv, ha dato qualche piccola anticipazione sulle coppie in gioco. Le anticipazioni di Filippo Bisciglia sulle coppie di ...L'autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia, ha rilasciato qualche piccola anticipazione, rivelando come alcune coppie abbiano concluso il loro percorso coronando il loro amore mentre altre ...Valentina Nulli Augusti sarà una delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island. Andiamo a scoprire chi è e cosa fa nella vita ...