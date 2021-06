Riciclavano i proventi del traffico di droga. 3 Arresti

(Di mercoledì 30 giugno 2021)deldellatramite una coop di logistica arrestate 3 persone e sequestrato disponibilità finanziare. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti ed un decreto di sequestro di beni per oltre 100 mila euro e

...interessato due cittadini di nazionalità albanese coinvolti in attività di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ed in operazioni di riciclaggio dei relativi. ...... in parte soggettivamente coincidente con quella operante la tratta, volta alla commissione in forma transnazionale di reati di usura, riciclaggio e autoriciclaggio deiilleciti derivanti ...Riciclavano proventi del traffico della droga tramite una coop di logistica arrestate 3 persone e sequestrato disponibilità finanziare.Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti ed un decreto di sequestro di beni ...