“Parla di cose che non sa”, l’attacco di Manfredi a Maresca (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“Maresca non sa bene le cose come stanno e non conosce me. Ho scelto io di candidarmi, ho scelto io la coalizione. Ho avuto un ruolo istituzionale a livello nazionale e nella mia storia ho sempre deciso io Parlando con tutti. L’era degli uomini soli al comando è finita” risponde così il candidato sindaco Gaetano Manfredi – ospite della trasmissione “Campania Oggi” di TeleClubItalia alle affermazioni dell’avversario politico Maresca. Poi, a chi lo accusa, di essere troppo mite per essere sindaco, dice: “Persone che urlano ne abbiamo avute tantissime, io non sono un urlatore. La ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“non sa bene lecome stanno e non conosce me. Ho scelto io di candidarmi, ho scelto io la coalizione. Ho avuto un ruolo istituzionale a livello nazionale e nella mia storia ho sempre deciso iondo con tutti. L’era degli uomini soli al comando è finita” risponde così il candidato sindaco Gaetano– ospite della trasmissione “Campania Oggi” di TeleClubItalia alle affermazioni dell’avversario politico. Poi, a chi lo accusa, di essere troppo mite per essere sindaco, dice: “Persone che urlano ne abbiamo avute tantissime, io non sono un urlatore. La ...

