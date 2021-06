Misteri di Grillo: Conte era un genio, ora è un incapace (Di mercoledì 30 giugno 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la festa del nostro sito sul sito www.laripartenza.it. Mi raccomando: se prenotate ma poi decidete di non venire, ricordatevi di cancellare la prenotazione. Vi aspetto a Bari! 02:10 Il vaffa di Grillo a Conte che descrive l’avvocato del popolo come un incapace senza visione politica. 04:30 Ha ragione Stefano Folli su Repubblica che dice che siamo di fronte a una battaglia tra narcisi. 05:20 Travaglio ormai è la vedova di Conte, i suoi editoriali sono deliri… 09:00 Il Foglio dice che la crisi dei grillini può essere un’opportunità per il Pd ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 30 giugno 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la festa del nostro sito sul sito www.laripartenza.it. Mi raccomando: se prenotate ma poi decidete di non venire, ricordatevi di cancellare la prenotazione. Vi aspetto a Bari! 02:10 Il vaffa diche descrive l’avvocato del popolo come unsenza visione politica. 04:30 Ha ragione Stefano Folli su Repubblica che dice che siamo di fronte a una battaglia tra narcisi. 05:20 Travaglio ormai è la vedova di, i suoi editoriali sono deliri… 09:00 Il Foglio dice che la crisi dei grillini può essere un’opportunità per il Pd ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: #30giugno #rassegnastampa Stop al #cashback, scontro nel governo. Caos M5S, Grillo affonda Conte. Morti e misteri, Chiara e La… - EtziAndrea : Come la sinistra in Italia non abbia percepito la estrema pericolosità di Grillo e tutto quello che gli ruota attor… - leggoit : #30giugno #rassegnastampa Stop al #cashback, scontro nel governo. Caos M5S, Grillo affonda Conte. Morti e misteri,… - SimoNetOnTheNet : Al governo abbiamo avuto ladri, porci, merdosi, evasori, ma ancora non mi spiego come uno con una condanna per plur… - agnostico43 : Misteri. Grillo: 'Conte privo di visione politica, capacità manageriali, esperienza di organizzazioni, capacità or… -