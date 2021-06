Man in the Dark 2: il trailer del sequel con Stephen Lang (Di mercoledì 30 giugno 2021) Man in the Dark 2 arriverà nei cinema americani il 13 agosto e il trailer anticipa alcuni dei momenti terrificanti presenti nel sequel. Man in the Dark 2 arriverà nei cinema americani il 13 agosto e il trailer regala le prime sequenze ad alta tensione del sequel con star Stephen Lang. Nel video una ragazzina fa la conoscenza di Norman Nordstrom, l'uomo non vedente al centro del primo film. La sua vita tranquilla viene però messa nuovamente a rischio da un gruppo di persone che entrano nella sua casa e scatenano la rabbia del protagonista che sfrutta i suoi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Man in the2 arriverà nei cinema americani il 13 agosto e ilanticipa alcuni dei momenti terrificanti presenti nel. Man in the2 arriverà nei cinema americani il 13 agosto e ilregala le prime sequenze ad alta tensione delcon star. Nel video una ragazzina fa la conoscenza di Norman Nordstrom, l'uomo non vedente al centro del primo film. La sua vita tranquilla viene però messa nuovamente a rischio da un gruppo di persone che entrano nella sua casa e scatenano la rabbia del protagonista che sfrutta i suoi ...

