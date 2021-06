M5S: al via assemblea Camera, Conte non parteciperà (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Giuseppe Conte non dovrebbe partecipare all'assemblea dei deputati M5S, iniziata da una ventina di minuti circa. La settimana scorsa i deputati grillini avevano chiesto che Conte intervenisse in assemblea, perché l'ex premier aveva incontrato il solo direttivo di Montecitorio. Poi la rottura con Beppe Grillo, oggi al centro delle assemblee di Camera e Senato. L'ex presidente del Consiglio, eccetto sorprese dell'ultimo minuto, non dovrebbe prendere parte alle due riunioni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Giuseppenon dovrebbe partecipare all'dei deputati M5S, iniziata da una ventina di minuti circa. La settimana scorsa i deputati grillini avevano chiesto cheintervenisse in, perché l'ex premier aveva incontrato il solo direttivo di Montecitorio. Poi la rottura con Beppe Grillo, oggi al centro delle assemblee die Senato. L'ex presidente del Consiglio, eccetto sorprese dell'ultimo minuto, non dovrebbe prendere parte alle due riunioni.

