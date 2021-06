Libia, il problema del controllo delle delicate frontiere meridionali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sigillare il sud della Libia è uno degli imperativi per la stabilità del Paese: da qui transitano i flussi migratori, così come la droga e le armi da contrabbando. Un problema molto grave che si trascina già dai tempi del rais Muammar Gheddafi. Oggi la volontà politica di rimettere mano ai progetti per il controllo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sigillare il sud dellaè uno degli imperativi per la stabilità del Paese: da qui transitano i flussi migratori, così come la droga e le armi da contrabbando. Unmolto grave che si trascina già dai tempi del rais Muammar Gheddafi. Oggi la volontà politica di rimettere mano ai progetti per ilInsideOver.

