Isola, ex naufrago è convolato a nozze con la sua nota fidanzata! (Foto) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono diventati a tutti gli effetti marito e moglie, Alex Belli e Delia Duran: i due si sono sposati nel comasco lo scorso sabato, dopo la romantica proposta di matrimonio fatta dall'attore alla bella modella venezuelana lo scorso aprile. La coppia ha deciso di raccontare questo momento speciale al settimanale Chi, nel corso di una lunga intervista, che ha ripercorso le tappe salienti della loro relazione: i due si sono conosciuti nell'0ttobre di tre anni fa e precisamente il 22 ottobre Delia e Alex hanno passato la loro prima notte insieme nella Tenuta de l'Annunziata ed è proprio lì che la coppia ha deciso di fare ritorno nel giorno più importante della loro vita.

