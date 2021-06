Intervento di routine finisce in tragedia. L’errore fatale le costa la vita (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una giovanissima di 27 anni è morta fra atroci sofferenze dopo un banale Intervento di routine che però le è costato la vita. Si tratta dell’ennesimo caso di malasanità nel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una giovanissima di 27 anni è morta fra atroci sofferenze dopo un banalediche però le èto la. Si tratta dell’ennesimo caso di malasanità nel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

