Incidente a Sommariva del Bosco | Samuele muore a 10 anni travolto dal grano appena trebbiato

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il bambino era in compagnia del nonno, probabilmente stava giocando nel cassone del trattore quando sarebbe entrato all’interno del rimorchio, a lato del campo. Mamma e papà del piccolo sotto choc, sono stati ricoverati in ospedale per un malore

E' successo ieri sera a Sommariva del Bosco (Cuneo), in frazione Maniga nell'azienda agricola di ... La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sull'incidente e ha disposto l'autopsia prima del nulla osta ... Samuele Racca era in campagna con il nonno, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Il drammatico incidente è avvenuto nella frazione Maniga, nelle campagne del Roero.