In Scozia focolaio tra i tifosi, il report del servizio sanitario: «Quasi 2 mila contagi collegati agli Europei» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo i focolai in Finlandia e Danimarca, anche la Scozia ha comunicato che Quasi 2 mila casi registrati negli ultimi giorni sono collegabili a eventi legati all’Europeo di calcio. Circa 1.254 persone – o due terzi degli ultimi casi – erano stati a Londra in occasione della sfida dell’Europeo tra Inghilterra e Scozia del 18 giugno scorso. Secondo la Public Health Scotland, un’organizzazione sanitaria collegata al governo, un totale di 397 persone era sicuramente presente allo stadio di Wembley. Il focolaio di tifosi scozzesi legati agli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo i focolai in Finlandia e Danimarca, anche laha comunicato checasi registrati negli ultimi giorni sono collegabili a eventi legati all’Europeo di calcio. Circa 1.254 persone – o due terzi degli ultimi casi – erano stati a Londra in occasione della sfida dell’Europeo tra Inghilterra edel 18 giugno scorso. Secondo la Public Health Scotland, un’organizzazione sanitaria collegata al governo, un totale di 397 persone era sicuramente presente allo stadio di Wembley. Ildiscozzesi legati...

