Immissioni in ruolo, docenti di sostegno chiedono eliminazione o riduzione del vincolo dei 36 mesi di servizio. Petizione (Di mercoledì 30 giugno 2021) I docenti specializzati per le attività di sostegno senza i 36 mesi di servizio scendono in campo. Nella bozza del Decreto Sostegni Bis, all'art. 59, si avvia un percorso di reclutamento straordinario per avere in cattedra i docenti dal 1° di settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ispecializzati per le attività disenza i 36discendono in campo. Nella bozza del Decreto Sostegni Bis, all'art. 59, si avvia un percorso di reclutamento straordinario per avere in cattedra idal 1° di settembre. L'articolo .

Advertising

PresidenteApei : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo docenti 2021, caricata su Istanze online la piattaforma per scelta provincia/classe di concorso. G… - SimonettaSimo78 : I #docenti in attesa di ruolo (da #GM e #GAE) attendiamo autorizzazione da parte del #mef. Senza la vostra autorizz… - SmorfiaDigitale : Immissioni in ruolo docenti 2021, in Piemonte previsti tre turni di nomina. Le i... - infoitinterno : Immissioni in ruolo docenti 2021, in Piemonte previsti tre turni di nomina. Le info utili - bizcommunityit : Immissioni in ruolo docenti 2021, in Piemonte previsti tre turni di nomina. Le info utili -