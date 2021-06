Hajime Tabata al lavoro su due nuovi giochi che saranno un' evoluzione di Final Fantasy Type-0 e Final Fantasy XV

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In un'intervista con la rivista Famitsu, l'ex sviluppatore di Square Enix,, ha rivelato che sta lavorando a duein collaborazione con una grande azienda e, per di più, questi titoli sono destinati a essere un'di-0 eXV. JP Games di-san ha pubblicato il suo progetto di debutto sotto forma di The Pegasus Dream Tour, il videogioco sulle paralimpiadi disponibile da pochi giorni. Ora, il ...

JP Games, lo studio fondato dall'ex Game Director di Square Enix, è al lavoro su due JRPG ad alto budget in co - produzione con due importanti software house. Al momento sono stati rivelati solo una manciata di dettagli sui videogiochi in questione, ...si è da tempo sganciato da Square Enix e Luminous Productions , dopo una lunga carriera nella compagnia in cui è stato capo delle operazioni di Luminous e produttore di diversi progetti, ...Hajime Tabata rivela su Famitsu che JP Games ha attualmente in cantiere due titoli in larga scala, che sta sviluppando con grandi compagnie.Tabata parla di due nuovi titoli in sviluppo presso JP Games in un'intervista con Famitsu, fornendo anche qualche interessante dettaglio.