Grillo silura Conte e riavvolge il nastro La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Riavvolgiamo il: si ricomincia da dove eravamo rimasti, quattro mesi fa. Cioè prima che il padre-padrone, nonché cofondatore, sedicente “Garante”, del Movimento Cinque Stelle decidesse di sconfessare quanto precedentemente e collegialmente deciso affidando la guida della sua creatura non a un Comitato direttivo di cinque membri da eleggere su Rousseau ma a Giuseppe, che nel frattempo aveva perso la poltrona a Palazzo Chigi. Questo il senso e la direzione indicati dal Capo sul blog ai suoi. Ha vinto il cuore e non la testa, il vecchio rispetto al nuovo, la nostalgia di un passato inservibile rispetto a un futuro radioso, come ha cercato di ...