Green Pass | Mantovani | ‘Con variante Delta darlo solo dopo la seconda dose’ Andreoni | ‘Può essere rischioso rilasciarlo dopo la prima’

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Rilasciare illadose. Soprattutto con l’arrivo della. Ne sono convinti l’infettivologo Massimo Andreani e l’immunologo Alberto, che hanno parlato rispettivamente ad Agorà Estate, su RaiTre, e alla Stampa. L’idea di rimodulare la certificazione vaccinale, era stata ipotizzata qualche giorno fa ai microfoni di Radio24, anche dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ma per il momento non c’è evidenza di un cambiamento in corso. “È insensato dare il...

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - Costanz00242134 : GREEN PASS contraddittorio con la scienza....i vaccinati possono ammalarsi e trasmettere il virus....a loro si dà u… - gherbitz : RT @Miti_Vigliero: ' “In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tut… -

Intanto da domani 1 luglio ilrenderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. FRANCIA - In Francia la variante indiana 'rappresenta circa il ...30 giugno 2021 - Con ilpossono arrivare in Italia i 28 milioni di turisti europei che prima della pandemia erano venuti in vacanza durante l'estate. E' quanto emerge dall'analisi della coldiretti sulla base dei ...Il Green Pass, il certificato verde adottato da Italia e Unione Europea per consentire gli spostamenti tra Paesi Ue e accedere a eventi, sarà fondamentale ...Il Governo a quanto pare starebbe riflettendo sul da farsi con il Green Pass a causa della diffusione della variante Delta.