Di Battista | “M5S voti se restare nel governo Draghi”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Il Movimento oggi, per volere del garante Grillo, si appresta, a quanto pare, a votare un Comitato direttivo. Credo che a fronte di questi 4 mesi tragici nei quali chi ha vinto le elezioni del 2018 è risultato politicamente inconsistente, sarebbe doverosa una votazione sulla permanenza o meno del M5S neldell’assembramento. Perché errare humanum est, perseverare èano”. Così Alessandro Diin un lungo editoriale su Tpi. Ilè “uno dei peggiori governi europei” e “viene quotidianamente incensato dalla peggiore stampa occidentale”, un...

Lo dice il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, eletto nel 2012 con ilalla guida di Parma e ... se non quello unico della protesta, cioè il Dipensiero. Grillo è un padre padrone da ...Conte punta con ogni probabilità a "svuotare" il, a cominciare dai big che dopo il durissimo ... Stefano Patuanelli e Stefano Buffagni ; ancora in silenzio invece Di Maio , Fico e Di. Chi ...I tre compongono il Comitato di garanzia del M5S che può sfiduciare il garante. Anche Appendino amareggiata, mentre Di Battista chiede di votare per dire addio a Draghi ...Dopo la rottura sancita da Beppe Grillo, l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte tira dritto. E Vito Crimi avverte. "Grillo ha indetto la ...