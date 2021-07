Buon compleanno Carla Maurizi | Adib Fatehali | Mariastella Gelmini…

(Di giovedì 1 luglio 2021) …Leslie Caron, Dan Aykroyd, Rocco Casalino, Francesca Reggiani,o Vallone, Viola Valentino, Antonino Lo Presti, Carl Lewis, Alberto Bilà, Pamela Anderson, Alberto Losacco, Roberta Bruzzone, Lorenzo Rossetti, Silvia Fuselli, Susanna Raule, Morris Possoni, Eva Lechner, Alberto Chiumenti, Maria Comegna, Gianluca Tamberi, Simone Colombi, Emily Armi, Alex Ferrari, Marco Carnesecchi… Oggi 1° luglio compiono gli anni:Protettì, manager;, giornalista; Franco Ferraris (102 anni), ex tuffatore; Mario Grandi, ex calciatore; Leslie Caron, attrice, ballerina; Alfredo Rizzo, ex ...

Advertising

juventusfc : Tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Chimenti ?? - sscnapoli : ?? | Tanti auguri di buon compleanno ad Andrea Petagna ?? ?? - teatrolafenice : ?? Iniziamo la giornata con la 'Polacca eroica' di Chopin e buon compleanno a Rafal Blechacz che ce la interpreta! ??… - ylllenya : RT @Lallysck: buon compleanno figlia mia non avrei mai sognato una scena più bella di questa #iyikidogdunkizim - ASadLilacSky : RT @thedoctorIies: “papà?” “buon compleanno alla mia bambina” MI AVETE PERSA PER SEMPRE VI SALUTO QUI ADDIO #iyikidogdunkizim https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Histonium.net

...12 luglio alle 17.05 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW ICONE DEL XX SECOLO " Da martedì 13 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW...Partito.Il 1° luglio avrebbe compiuti 60 anni. L'amore per i figli, per i bambini e per gli altri, l'hanno resa un simbolo immortale. La sua candela spenta troppo presto illumina ancora.Lady D avrebbe compiuti 60 anni. Scomparsa da 24, rimane un simbolo eterno ed immortale di autenticità, coraggio, ribellione ed eleganza.