Borsa: Milano apre piatta ( - 0,03%) (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Borsa di Milano apre piatta. Il primo indice Ftse Mib ( - 0,03%) si attesta a 25.350 punti. . 30 giugno 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ladi. Il primo indice Ftse Mib ( - 0,03%) si attesta a 25.350 punti. . 30 giugno 2021

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Milano scambia sui livelli precedenti, così come le Borse europee In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unipol (+4,13%), Generali Assicurazioni (+1,28%), Poste Italiane (+1,12%) e STMicroelectronics (+0,96%). I più forti ribassi, ...

Saipem, Corte di Appello di Milano riduce sanzioni Consob La Corte di Appello di Milano, in parziale accoglimento di tali ricorsi (che per il resto sono stati respinti), ha ridotto da 200 mila euro a 150 mila euro la sanzione amministrativa pecuniaria ...

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52% ANSA Nuova Europa Borsa:Europa apre piatta, si guarda a contagi variante delta MILANO, 30 GIU - Le Borse europee aprono piatte l'ultima seduta di un semestre che ha visto un avanzata significativa dei listini. I mercati sono in cerca di spunti mentre avanzano i contagi della var ...

Borsa: Milano in lieve calo, pesante Safilo, corre Unipol La Borsa di Milano (-0,13%) prosegue la seduta in lieve calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari vola Unipol, dopo la decisione di Koru che punta ad acquistare il 3 ...

