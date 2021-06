Bloccano Statale nel Napoletano per un battesimo ed esplodono fuochi d’artificio: tre nei guai (Di mercoledì 30 giugno 2021) Brusciano. Hanno bloccato la strada per esplodere fuochi d’artificio e festeggiare così il battesimo di una bambina. È successo a Brusciano, in provincia di Napoli, sulla Statale 7 bis. Bloccano Statale a Brusciano per un battesimo ed esplodono fuochi d’artificio: tre nei guai Tre soggetti, poi denunciati dai Carabinieri, hanno bloccato il traffico con la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Brusciano. Hanno bloccato la strada per esploderee festeggiare così ildi una bambina. È successo a Brusciano, in provincia di Napoli, sulla7 bis.a Brusciano per uned: tre neiTre soggetti, poi denunciati dai Carabinieri, hanno bloccato il traffico con la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilgiornalelocal : Bloccano statale 7bis per festeggiare battesimo Ma la prima auto che fermano è quella dei carabinieri...… - zazoomblog : Brusciano: bloccano statale per un battesimo ma la prima auto fermata è dei carabinieri - #Brusciano: #bloccano… - anteprima24 : ** Bloccano statale per festeggiare un #Battesimo, follia nel Napoletano ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie A #Brusciano bloccano la statale 7 bis per festeggiare un #Battesimo e sparare fuochi d'art… - puntomagazine : Brusciano, bloccano statale 7 bis per festeggiare battesimo: denunciati - @_Carabinieri_ #news #Brusciano -