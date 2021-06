Xbox porta il Cloud Gaming su Windows 10 e sui dispositivi Apple

(Di martedì 29 giugno 2021) Qualche settimana fa abbiamo intervistato Cindy Walker, Director diPlatform e Console Marketing sul futuro delle console e in particolare diSeries S. La chiacchierata con Cindy è stata anche un'occasione per avere una prospettiva privilegiata sui cambiamenti che il mondo delha attraversato in questo ultimo anno e mezzo con la Pandemia. L'aspetto molto interessante, che riguarda presente e futuro dei videogiochi, è l'interesse dei colossi come Microsoft nei confronti di una community sempre più ampia e variegata di videogiocatori. I cosiddetti ‘casual gamer’ sono sempre più nel mirino delle case produttrici di console e ...

Questa evoluzioneil cloud diad un livello superiore, e permetterà sicuramente ad una maggiore fetta di videogiocatori di sperimentare con il servizio anche su PC e tuti i dispositivi ...Il prezzo di listino è di 109,00 euro e include abbonamento di prova aGame Pass Ultimate valido 1 mese. Backbone One per iOS integra unaLightning, connettore jack da 3,5mm e controlli a ...Buone notizie per gli abbonati a Xbox Game Pass, che ora potranno avere la possibilità di accedere al Cloud Gaming via browser su Windows 10 e su smartphone e tablet Apple. Con oltre 100 videogiochi d ...Ad annunciare le novità in arrivo per gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate ci ha pensato la stessa compagnia di Redmond attraverso un nuovo comunicato ufficiale pubblicato nelle scorse ore sul prop ...