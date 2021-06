Wimbledon 2021 | Roger Federer si salva e accede al 2° turno Mannarino costretto al ritiro

(Di martedì 29 giugno 2021) E’ proprio il caso di dirlo:sie continua la sua avventura in questa edizionedi. Non è stata una prestazione da raccontare ai suoi bambini quella di(n.8 del mondo) contro il francese Adrian. L’elvetico, infatti, si è imposto grazie aldel transalpino quando lo score recitava: 6-4 6-7 (4) 3-6 6-2. Un infortunio ha posto termine al match del n.41 ATP che così non ha disputato quel quinto set che gli avrebbe potuto dare la chance di battere l’elvetico. Una versione di, come ...

Fabio Fognini, numero 31 Atp, ha sconfitto lo spagnolo Albert Ramos - Vinolas (39) nel primo turno del torneo di. La partita era stata interrotta ieri sul 7 - 6 (4), 6 - 2, 2 - 0. Oggi è ...Alla sua 115vittoria a(la 366negli Slam, la 1248sul circuito), Federer affronterà al 2° turno uno tra Gasquet e Sugita.Questi due "must" stanno caratterizzando la seconda giornata di gare di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Sul centrale ...Tre eliminazioni e una qualificazione... e mezzo. Bilancio in chiaroscuro per gli italiani nella prima giornata di Wimbledon . L'unico a strappare il pass per ...