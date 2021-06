Vaccini in vacanza: come fare la seconda dose in viaggio (Di martedì 29 giugno 2021) Buone notizie per i vacanzieri liguri, piemontesi e lombardi: il vaccino si potrà fare anche in vacanza. Ma solo per queste tre regioni. Si era lungamente parlato della possibilità di effettuare la seconda dose del vaccino in vacanza. Ora sembra che ufficiale che in Liguria, Piemonte e Lombardia la vaccinazione si potrà effettuare anche nei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 giugno 2021) Buone notizie per i vacanzieri liguri, piemontesi e lombardi: il vaccino si potràanche in. Ma solo per queste tre regioni. Si era lungamente parlato della possibilità di effettuare ladel vaccino in. Ora sembra che ufficiale che in Liguria, Piemonte e Lombardia la vaccinazione si potrà effettuare anche nei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

