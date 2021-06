Vaccini in vacanza, accordo con Liguria per Lombardia e Piemonte (Di martedì 29 giugno 2021) Vaccini in vacanza, la Liguria stringe accordi con il Piemonte e la Lombardia. Se dal 1 luglio sarà attivo l’accordo di reciprocità vaccinale siglato dai governatori Toti e Cirio, il governatore Fontana ha comunicato l’invio della bozza al commissario per l’emergenza Covid Figliuolo. “Stiamo facendo le valutazioni, abbiamo trasmesso anche la bozza di quello che potrebbe essere un accordo al commissario Figliuolo, dopodiché prenderemo una decisione”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa sulla mostra ‘Storie del grattacielo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021)in, lastringe accordi con ile la. Se dal 1 luglio sarà attivo l’di reciprocità vaccinale siglato dai governatori Toti e Cirio, il governatore Fontana ha comunicato l’invio della bozza al commissario per l’emergenza Covid Figliuolo. “Stiamo facendo le valutazioni, abbiamo trasmesso anche la bozza di quello che potrebbe essere unal commissario Figliuolo, dopodiché prenderemo una decisione”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa sulla mostra ‘Storie del grattacielo ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccini in vacanza, accordo con #Liguria per Lombardia e Piemonte. - GenovaQuotidian : Vaccini in vacanza, dal 1º luglio via all’accordo Piemonte-Liguria - AnsaLiguria : Vaccini in vacanza,da 1/7 operativo accordo Piemonte-Liguria. Turisti di una regione inoculati nell'altra. Toti,aiu… - AnsaLiguria : Vaccini: Fontana, inviata a Figliuolo bozza accordo Liguria. Governatore Lombardia, valutiamo somministrazioni in v… - CorriereQ : Vaccini in vacanza,da 1/7 operativo accordo Piemonte-Liguria -