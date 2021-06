Torna anche Trinity Killer in Dexter 9 | guest star “decisiva” per il revival | ma in che modo?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 giugno 2021) Torneràil cosiddettoin9: John Lithgow è l’ultimo nome in ordine di tempo tra quelli annunciati nel cast deldella serie di Showtime, atteso in autunno. Non è ancora chiaro quale sarà il peso specifico diin9, ma secondo Deadline sarà dirimente per la trama del: il pluripremiato premio Emmy Lithgow farà una “breve maapparizione” nella nuova serie. L’attorenel ruolo dell’assassino che uccide seguendo un macabro e ...