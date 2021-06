Stefano De Martino prima di conoscere Belen Rodriguez: non tutti conoscono il retroscena (Di martedì 29 giugno 2021) Stefano De Martino, è spuntato un retroscena davvero incredibile C’entra Belen Rodriguez: non tutti conoscono questo ‘particolare’. Questo retroscena non tutti lo conoscono: c’entra anche Belen Rodriguez, sua ex moglieE’ uno dei volti televisivi più amati del piccolo schermo. Stefano De Martino ha ormai conquistato tutti con la sua bellezza, professionalità e la sua simpatia. Lo abbiamo visto per la prima volta in tv ad ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021)De, è spuntato undavvero incredibile C’entra: nonquesto ‘particolare’. Questononlo: c’entra anche, sua ex moglieE’ uno dei volti televisivi più amati del piccolo schermo.Deha ormai conquistatocon la sua bellezza, professionalità e la sua simpatia. Lo abbiamo visto per lavolta in tv ad ...

Advertising

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Stefano De Martino debutta come attore: 'Proverò ad essere il meno possibile me stesso' - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Stefano De Martino debutta come attore: 'Proverò ad essere il meno possibile me stesso' - zazoomblog : Stefano De Martino prima di conoscere Belen Rodriguez: non tutti conoscono il retroscena - #Stefano #Martino… - PasqualeMarro : #StefanoDeMartino weekend all’insegna dell’amore - Diamonds97__ : Ho appena scoperto che c’è un attore turco che è il sosia di Stefano de Martino ?? -