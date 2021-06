«Sei volato via... Sembra ieri» ha scritto Salvo, ricordando l'amico del Gf 1 (Di martedì 29 giugno 2021) X Sono passati undici anni dalla morte di Pietro Taricone. Eppure il ricordo di “O Guerriero”, come era stato soprannominato nella casa del Grande Fratello, accompagna ancora chi lo ha conosciuto. Compresi i suoi amici di avventura, i ragazzi che con lui hanno condiviso le emozioni della prima edizione del GF. Oggi, 29 giugno, giorno dell’anniversario della sua morte, proprio uno di loro, Salvo, lo ricorda con una dedica speciale sui social. Kasia Smutniak guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 giugno 2021) X Sono passati undici anni dalla morte di Pietro Taricone. Eppure il ricordo di “O Guerriero”, come era stato soprannominato nella casa del Grande Fratello, accompagna ancora chi lo ha conosciuto. Compresi i suoi amici di avventura, i ragazzi che con lui hanno condiviso le emozioni della prima edizione del GF. Oggi, 29 giugno, giorno dell’anniversario della sua morte, proprio uno di loro,, lo ricorda con una dedica speciale sui social. Kasia Smutniak guarda le foto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sei volato A 11 anni dalla scomparsa di Pietro Taricone, il commovente ricordo di Kasia Smutniak Poco fa Salvo Veneziano , uno dei ragazzi che ha condiviso con Pietro quella primissima esperienza al Grande Fratello gli ha scritto una dedica: "11 anni che sei volato via, sembra ieri". Una ...

